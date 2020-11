Was sich ein ungarischer Konditor in Budapest als kleinen Scherz und schokoladigen Stimmungsaufheller in Pandemie-Zeiten ausdachte, erntete erst einen Shitstorm. Laszlo Rimoczi stattete die Schoko-Nikoläuse in seiner Backstube mit MNS-Masken aus. Nach Kritik kommt er jetzt mit der Produktion nicht mehr nach.