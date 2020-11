„Die Leitschiene verhindert, dass Fahrzeuge in eine Sickermulde zwischen dem Feldweg und der Autobahn fahren, in die die Abwässer der Autobahn geleitet werden“, informiert Klaus Gspan, Bereichsleiter Betrieb der Asfinag. Man habe damit eine Auflage der Behörde umgesetzt. „Würden Autos in die Mulde geraten, wäre die Reinigungsleistung beeinträchtigt“, erklärt er.