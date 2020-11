„Nur ein kleiner Schnupfen“, hieß es zu Beginn. Oder: „Das trifft nur alte Menschen in der Stadt.“ Etwas später sprachen einige selbst ernannte Experten davon, dass es „eben wie eine Grippe“ sei. In der Zwischenzeit wissen wir, dass auch durchtrainierte Menschen das Unglück haben können, an der schweren Form von Covid-19 zu erkranken und massive gesundheitliche Beeinträchtigungen erleiden.