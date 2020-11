Steiermark ist für alle Krisenfälle Partner

In Linz ist man dankbar, dass die Landespolizeidirektion Steiermark so rasch und unkompliziert hilft: „Jede Landespolizeidirektion hat in Krisenfällen einen Partner. Bei uns ist es die Steiermark.“ Die Hilfe aus Graz ist vorerst für sieben Tage geplant, danach werden die oberösterreichischen Beamten großteils wieder aus ihrer Quarantäne zurück sein. Betroffen sind rund 90 Mitarbeiter, also etwa die Hälfte. Wegen der Krise wird schon länger in Schichten gearbeitet.