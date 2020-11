„Anzug, Hemden, Hüte, Brille. Für die Kameras!“ - Selbst die Kleidung für den blutigen Anlass wurde dem verdächtigen Mafia-Killer vorgeschrieben. Per abhörsicherem Krypto-Handy - von seinem Auftraggeber, der unter dem Namen des berüchtigten New Yorker Cosa-Nostra-Paten John Gotti agiert. Bis ins Detail hatte der (noch) mysteriöse Drahtzieher das Attentat - wie berichtet - im Stammlokal der Zielperson geplant. Er schickte seinem Handlanger sogar aktuelle Fotos vom Opfer am auserkorenen Tatort in Wien.