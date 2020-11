Nicole Billa hat in der deutschen Frauen-Fußball-Bundesliga zum zweiten Mal in Folge einen Doppelpack erzielt! Die 24-jährige ÖFB-Teamstürmerin erzielte am Sonntag beim 5:1-Auswärtserfolg von 1899 Hoffenheim beim SC Freiburg den ersten (21./Elfmeter) und letzten Treffer (91.) des Spiels. Mit nun acht Saisontoren ist die Tirolerin alleinige Zweite in der Liga-Schützenliste, nur Frankfurts Laura Freigang (10) traf öfter ...