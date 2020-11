„Ich war einer der Ersten, die durch das Tor von Dachau marschierten“, erzählte der Kriegsheld einst in einem Interview. Noch immer habe er die Körper der gestapelten Toten in seinem Kopf. Doch was der Amerikaner an jenem 29. April 1945 noch nicht wusste: 33.000 unschuldig inhaftierte Menschen wurden gerettet. „Es war, als würden wir in die Hölle gehen“, erzählte er immer und immer wieder.