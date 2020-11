Dieser hat sich auch als das „Neue Biedermeier“ im Bewusstsein manifestiert und äußert sich in einem, durch Vertrauen geprägtes, Miteinander in Form eines Resonanzphänomens auf ein unsicheres Weltgefühl, ausgehend von den eigenen vier Wänden. Ein Symbol, mit dem Sophia in Verbindung gebracht wird, sind die Rosen. So hat Thurner das Rosenmotiv genutzt, um mehr Einblick in den „Cocoon“ zu schaffen und so die ewig gültige Geschichte „Sophias“ bildlich zu erzählen.