Mölgg: „Ich bin elend beieinander“

Erkrankt ist auch der Südtiroler Manfred Mölgg, der von massiven Symptomen berichtete. „Ich bin elend beieinander. Fieber, Husten, Schüttelfrost, Gliederschmerzen - mich hat das ganze Programm voll erwischt“, sagte er den „Dolomiten“. Am Donnerstag hat er seinen nächsten Coronatest. Der 38-Jährige glaubt nicht, dass er so rasch wieder zu Kräften kommen wird, die Teilnahme an den Riesentorläufen in Val d‘Isere am ersten Dezemberwochenende ist fraglich.