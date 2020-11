Neuer in Hochform

Gegen die mutig und diszipliniert agierenden Gäste fehlte es dem Tabellenführer mitunter an Kreativität, dazu gab es Anfälligkeiten in der Defensive um David Alaba. Neuer musste öfter eingreifen, als ihm lieb war. Mit starken Paraden hielt der nach dem 0:6-Debakel der Nationalelf so angefressene Kapitän wenigstens einen Punkt in München. „Er ist der beste Torhüter in Deutschland und auf der Welt, den es vielleicht je gegeben hat“, staunte und haderte Werder-Coach Florian Kohfeldt gleichermaßen.