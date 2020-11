Rutte warnt: Auch Geheimdienste sind auf Twitter

Auch wenn der Vorfall manchen Teilnehmern ein Schmunzeln entlockte, zeigt man sich in den Niederlanden peinlich berührt. Ministerpräsident Mark Rutte rief den Parlamentariern im Nachgang in Erinnerung, dass man als Politiker verantwortungsvoll mit sozialen Medien umgehen müsse: Solche Fehler könnten nämlich nicht nur Journalisten, sondern ebenso ausländischen Geheimdiensten in die Hände spielen.