Den hatte man nämlich 2017 nach einem 25:0-Sieg gegen Benicalap C kurzerhand das Abholen seiner Papiere nahegelegt, weil, so die Vorgesetzten, „man nicht zulassen dürfe, dass der Gegner derart gedemütigt werde“. Der Trainer hätte ja den tortrunkenen muchachos sagen können „dass sie mindestens 15 oder 16 Pässe spielen sollen, bevor sie aufs Tor schießen. Oder dass sie mit ihrem jeweils schlechten Fuß spielen.“ In diesem Licht betrachtet ergibt der Abend von Sevilla schlagartig Sinn: Der denkwürdige Auftritt der DFB-Elf war ein von Löw genial und diabolisch vorbereiteter Testlauf für große Aufgaben bei anstehenden Turnieren, um zu testen, wie man sich am besten anstellt, um nicht versehentlich 25:0 zu gewinnen. Gut, 15 bis 16 Pässe am Stück waren, von den Fehlpässen abgesehen, eher selten zu sehen, aber das Spiel mit dem schlechten Fuß oder bei einigen der Gegentore mit dem schlechten Kopf hat schon verblüffend gut funktioniert.