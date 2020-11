Felix Auböck hat im Rahmen eines Testevents der International Swimming League (ISL) in Budapest seinen eigenen ÖSV-Kurzbahnrekord über die im kleinen Becken selten absolvierten 800 m Kraul deutlich verbessert. Der Niederösterreicher war am Samstagabend in 7:31,89 Minuten 18 Sekunden schneller als bei seiner bisherigen Rekordmarke 2017.