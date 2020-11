Seit wenigen Tagen ist Sonys PlayStation 5 (PS5) in Europa erhältlich und das Interesse an der Next-Gen-Spielkonsole ist riesig. Die ersten Chargen waren Vorbestellern vorbehalten und sind längst ausverkauft, bei so gut wie allen Händlern gilt die PS5 derzeit als vergriffen. Wer trotzdem kurzfristig eine will, versucht sein Glück oft bei Kleinanzeigenportalen - und staunt über Wucherpreise von bis zu 1000 Euro.