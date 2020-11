Die schwangere US-Schauspielerin Hilary Duff („Lizzie McGuire“, „Cinderella Story“) hat sich wegen eines Corona-Falls in ihrem Umfeld in Quarantäne begeben. „Covid ausgesetzt“ und „Quarantäne Tag 2“, schrieb die 33-Jährige am Samstag in einer Instagram-Story. Dazu postete sie ein Selfie mit ernstem Blick. Angaben zu einer möglichen Infektionsquelle machte sie nicht.