Auch Spielwaren können im Web bestellt werden, etwa bei „Juriatti“ in Bürs: Wo man vor über 70 Jahren noch vor Ort mit Bargeld für selbstbemalte „Giaskännile“ und „Schüfile“ bezahlen musste, kann man heute selbstverständlich auch per Mausklick einkaufen und aus einer vielfältigen Produktpalette auswählen. Eine Mischung aus hochwertigen Gebraucht- und Neuwaren für Babys und Kinder bietet „Pinoccio“ in Lustenau. Wer im Webshop nicht fündig wird, kann seine Einkaufswünsche per Kontaktformular durchgeben. Im Bregenzerwald kommen kleine wie große Kinder ebenfalls auf ihre Rechnung: So liefert etwa der Egger Familienbetrieb „Behmann“ Spiel- sowie Papierwaren und mitunter sogar Mode direkt nach Hause. „Behmann“ hat zwar keinen Onlineshop, postet aber aktuelle Angebote auf Facebook oder Instagram und telefonische Beratung an.