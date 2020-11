Borussia Dortmund ist neuer Zweiter in der deutschen Bundesliga - und das dank Erling Haaland. Der Ex-Salzburger traf beim 5:2-Sieg gegen die Hertha in Berlin gleich viermal. Nach einem 0:1-Pausenrückstand drehte der 20-jährige Norweger mit einem Hattrick zwischen der 47. und 63. Minute die Partie und setzte in der 80. Minute auch den Schlusspunkt.