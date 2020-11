Kommen wir zum Thema Straßenverkehr. Herr Ludwig, Sie wollen den Anteil der Pkw-Lenker, die nach Wien kommen, bis 2030 halbieren. Rund 200.000 Autos pendeln sonst täglich in unsere Stadt, das wären demnach in zehn Jahren um 100.000 Autos weniger. Wie soll das gelingen?

Ludwig: Ich bin sehr dafür, dass wir die Zusammenarbeit in der gesamten Ostregion verstärken. Wir haben uns gemeinsam darauf verständigt, dass wir die Öffis in den äußeren Bezirken verbessern und an die Stadtgrenze anbinden wollen.