So dürfte Kühbauer wohl Marcel Ritzmaier zurückbeordern. Gegen defensive Gegner wie Ried wohl kein Risiko. Nur nimmt man sich so selbst eine Offensiv-Waffe. Rotieren wird man in den nächsten Wochen aber ohnehin müssen. Was Sportchef Zoki Barisic als Chance sieht: „Die Jungen dürfen sich präsentieren, müssen wieder Leistung bringen.“ Das klappte im Frühjahr überragend. Nur ist Rapid II in Liga zwei ja auch gefordert.