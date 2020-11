Das oberste Treppchen rückt näher und näher: Katharina Liensberger (23) wurde beim ersten der beiden Damen-Slaloms im finnischen Levi zum vierten Mal in ihrer Karriere Dritte, aber so knapp wie gestern war ihr Rückstand auf den Sieg noch nie. 1,17 beim Stockerl-Debüt 2019 in Flachau, 1,82 beim Riesentorlauf im Vorjahr in Lienz und gar 3,49 im Jänner in Zagreb - doch diesmal waren es nur 57 Hundertstel auf Siegerin Petra Vlhova.