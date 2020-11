Es war gegen 21.10 Uhr am Samstag, die Einheimische (19) befand sich gerade nicht in ihrem Zimmer im Dachgeschoss, als sich dort plötzlich ihr Laptop selbst in Brand setzte. Es wird vermutet, dass sich der Akku des Geräts aufgrund eines Defekts entzündete, denn der Laptop war nicht an die Stromversorgung angeschlossen.