Sporthistorisch für Österreich! Tennisheld Dominic Thiem bejubelt seine nächste Sternstunde. Der 27-Jährige rang in einer Semifinal-Achterbahnfahrt beim Masters in London den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic 7:5, 6:7, 7:6 nieder, erreichte so wie im Vorjahr das Endspiel, in dem er heute auf Daniil Medwedew (3:6, 7:6, 6:3 gegen Nadal) trifft. „Eine verrückte Partie“, strahlte Thiem. „Die Trophäe würde diese magische Woche krönen.“ Im zwölften Spiel gegen Djokovic verkürzte Thiem im direkten Vergleich auf 5:7. Ein intensives und packendes Match: