Über zehn Jahre hat es gedauert, am Samstag war es so weit: Atletico Madrid hat sich am Samstag erstmals seit 14. Februar 2010 in der spanischen Primera Division gegen den FC Barcelona durchgesetzt. Yannick Carrasco erzielte den einzigen Treffer beim 1:0-Heimerfolg von „Atleti“, das bei einer Partie weniger mit Tabellenführer Real Sociedad (je 20) gleichzog. „Barca“ ist nach der dritten Saisonniederlage acht Punkte hinter Atletico nur Zehnter ...