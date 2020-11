Ein altbekanntes Gesicht stapfte gestern beim Abschlusstraining des GAK über das Grün in Graz-Weinzödl! Patrick Haider, der vor genau einem Jahr seine Karriere beendet und in der Corona-Zeit sogar als Tormann-Trainer ausgeholfen hatte, zog sich die Handschuhe wieder an. „Man hat mich diese Woche angerufen, ob ich kurzfristig aushelfen könnte, weil die beiden Torleute angeschlagen waren“, erzählt der 31-Jährige. Zum Blitz-Comeback des „roten Fan-Lieblings“ wird es heute bei den Rapid Amateuren wohl nicht kommen, weil Christoph Nicht und Jakob Meierhofer das Training gestern erfolgreich absolvieren konnten.