Bernd Wiesberger hat am Samstag auf Sea Island (Georgia) die Chance auf sein bisher bestes Resultat auf der PGA-Tour gewahrt! Der Golf-Profi aus dem Burgenland spielte am dritten Tag des mit 6,6 Millionen Dollar dotierten Turniers eine 68er-Runde (2 unter Par) und liegt vor dem Schlusstag auf Rang elf. Sein bisheriges Topresultat ist Platz neun bei den World Championship im Oktober 2017 in Shanghai.