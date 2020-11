Der 35-jährige portugiesische Fußball-Superstar traf am Samstagabend in der Serie A daheim gegen Cagliari Calcio in der 38. und 42. Minute zum 2:0-Sieg. In der Tabelle der italienischen Meisterschaft verkürzte der Rekordmeister als Zweiter mit 16 Punkten aus acht Spielen den Rückstand auf Spitzenreiter AC Milan vorerst auf einen Punkt.