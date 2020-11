„Nicht für jeden Fehler bestraft worden“

Hartberg-Coach Markus Schopp konnte das 1:1 gut einordnen: „Im Gegensatz zu den letzten Spielen waren wir diesmal sicher nicht die bessere Mannschaft. Diesen Punkt nehmen wir gerne mit, wohlwissend, dass das nicht unsere beste Leistung war. Diesmal haben wir in einigen Aktionen das nötige Quäntchen Glück gehabt und sind nicht sofort für jeden Fehler bestraft worden. Es ist schön, dass die Mannschaft Antworten auf den Rückstand gefunden hat und sich gegen einen so starken Gegner endlich für die harte Arbeit belohnen konnte. Dieses Erfolgserlebnis wollen wir Mittwoch in den Cup gegen die Austria mitnehmen.“