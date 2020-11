Auf der anderen Seite zeigte die Elf von Christian Ilzer in der Offensive große Laufbereitschaft, starke Zweikämpfe, da war man in jedem Bereich besser als Salzburg. Die Tore waren hervorragend herausgespielt, Sturm hat die Räume erkannt, der letzte Pass war genau am Mann. Und dass Jakob Jantscher eine gute Schusstechnik hat, hat er beim zweiten Tor eindrucksvoll bewiesen - dieser Ball war schwer zu nehmen! Man sieht - trotz langer Pause von drei Wochen - wie viel Spaß Sturm hat. Und Siege wie diese steigern enorm das Selbstvertrauen. Sturm weiß jetzt, dass man auch richtig starke Teams schlagen kann.