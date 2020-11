Bereits im ersten Lockdown hat die Schulkommunikationsplattform SchoolFox erfolgreich mehr als 2500 Schulen beim Fernunterricht geholfen - und in dieser Zeit sogar das gesamte Service mit allen wichtigen Funktionen kostenlos angeboten. Weil mittlerweile mehr als die Hälfte aller heimischen Schulen die Plattform nutzen, stellte der neuerliche Lockdown das Unternehmen mit Sitz in Wien vor enorme Herausforderungen. Nach Service-Einschränkungen in den ersten 12 Stunden funktioniere mittlerweile alles stabil, wie man bei Fox Education gegenüber krone.at betonte. Auf die zweite Woche des Distance Learning blicken die Betreiber, die sich ihrer Verantwortung über die gerade in Corona-Zeiten kritische Infrastruktur der Schulkommunikation bewusst sind, optimistisch.