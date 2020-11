Doch selbst für Profis ist so ein Vorhaben besonders. Intensiv hat sich Tobi deshalb dafür vorbereitet. Besonders hat der 30-Jährige auf seine Ernährung geachtet: „Wenn der Motor nichts Gutes bekommt, kann nichts Gutes rauskommen.“ Seit Jänner verzichtet Tobi komplett auf Fleisch: „Anfangs war es ungewohnt, doch das Ergebnis hat mich positiv überrascht.“ Bei einer Größe von 171 Zentimeter bringt der 30-Jährige 54 Kilogramm auf die Waage - Energie pur. Doch warum tut man sich das überhaupt an? “Meine Motivation ist es, dem Körper eine neue Herausforderung zu geben und neue Grenzen auszuloten", so Tobi, der bereits viele neue sportliche Projekte im Hinterkopf hat. Trotzdem fand der sympathischen Bergsportler noch Zeit, um seine Michi zu heiraten. Wo? Natürlich in den Bergen, beim Laserzsee, umgeben von den wunderschönen Gipfeln der Lienzer Dolomiten.