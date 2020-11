Samstag gegen 15:20 Uhr, lenkte der 44-jähriger Österreicher in Kematen seinen Pkw auf der Völser Straße in südlicher Richtung. Aufgrund der tief stehenden Sonne übersah er eine 86-jährige Österreicherin, die beabsichtigte, mit ihrem Rollator die Straße zu überqueren. Es befand sich kein Schutzweg in diesem Bereich.