Nur, die Vorbereitungszeit für den Online-Unterricht dauert zweimal so lang. Dokumente laden, Korrigieren, doppelt und dreifach die Ergebnisse überprüfen, damit man für die Schüler auch die maximal mögliche Punkteanzahl ,rauskratzen‘ kann. Im Anschluss dann alle Schüler persönlich anschreiben. Bei 18 Klassen mit ca. 420 Schülern ist das eine Herausforderung. Zur Wahrheit gehört aber auch: Es gibt null Unterstützung. Leider war das abzusehen. Wir Lehrer erfahren alles nur aus den Medien und versuchen dann - so wie letztes Wochenende nach der Pressekonferenz der Bundesregierung - mit ganztägigen Vorbereitungen am Sonntag kurzfristig etwas auf die Beine zu stellen, damit wir den Schülern und deren Eltern am Montag etwas bieten können bzw. Antworten haben, wenn die berechtigten Fragen gestellt werden. Nachdem, trotz gegenteiliger Ankündigung, kein Rechtsanspruch auf Freistellung der Eltern von der Arbeit besteht, war nicht klar, wie viele Schüler dann tatsächlich präsent sein würden. Dann musste in 24 Stunden geklärt werden: Können wir den Schülern in Betreuung die Teilnahme am Online-Unterricht anbieten? Da geht‘s um Infrastruktur in der Schule, Laptops, Webcams usw. Manche Schüler MÜSSEN in die Schule kommen, weil die beim Ministerium bestellten Laptops nicht eingetroffen sind. Man muss sich vorstellen: Bis Donnerstag letzter Woche sah es ja so aus, dass die Schulen offen bleiben würden. Plötzlich sickerten freitags Meldungen durch, dass es zur Schließung kommen würde. Offenbar haben es Freitag schon alle gewusst. Außer den Schulen. Wir als Schule hatten uns über Wochen auf den Ernstfall einer weiteren Schließung vorbereitet. Hätte man uns nur einen oder zwei Tage früher informiert und die Unterstützung von Seiten des Ministeriums gewährt, wir wären bereit gewesen.