Sie drehten den Türzylinder ab und gelangten so in die Wohnung: Unbekante brachen zwischen 14. und 21. November in eine Wohnung in Bischofshofen ein. Unbekannte Täter brachen im Zeitraum vom 14. November 2020 bis zum 21. November 2020 in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Bischofshofen ein. Die Unbekannten drehten den Türzylinder ab und gelangten so in die Wohnung im 1. OG. Laut Opfer wurden mehrere Gegenstände gestohlen. Die Schadenssumme ist aktuell unbekannt. Die Ermittlungen sind im Gange.