Dominic Thiem steht nach vier Major-Finali nun zum zweiten Mal auch bei den ATP Finals im Endspiel. Der 27-jährige Niederösterreicher scheint nach seinem ersten Grand-Slam-Sieg in New York reif für den nächsten Schritt. Thiem äußerte sich bei seiner Zoom-Video-Pressekonferenz zu einigen Fragen, hier ein Auszug daraus. Unter anderem sagt Thiem über die Situation im Tiebreak in Satz zwei: „Ich war so nervös, dass ich am ganzen Körper gezittert habe.“