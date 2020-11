Stürmer Ciro Immobile hat sein Comeback nach einer Corona-Infektion in der italienischen Serie A mit einem Tor gekrönt! Beim 2:0-Sieg von Lazio Rom am Samstag gegen Schlusslicht Crotone traf der 30-Jährige per Kopfball zur Römer Führung (21.). Joaquin Correa erhöhte in der zweiten Hälfte auf 2:0 (58.).