Sooft die ÖVP Herbert Kickls Arbeit als Innenminister in gemeinsamen Regierungstagen auch verteidigt hat, jetzt finden die Türkisen offenbar nichts Gutes mehr an seiner Amtsführung. Aktuellster Anlass für ÖVP-Kritik am blauen Klubchef ist der von „profil“ berichtete Umstand, dass Kickls einstige Leibgarde - eine hauptsächlich aus Mitgliedern der freiheitlichen Polizeigewerkschaft bestehenden Truppe - immer noch beim Wiener Verfassungsschutz werkt.