Die Kameraden legten deshalb Atemschutz und Einmaloveralls an, um die gefährliche Ladung fachgerecht bergen und entsorgen zu können: „Die Autobahn musste vollständig gesperrt werden.“ Erst nach fast zehn Stunden konnten die Profihelfer den Einsatz in den frühen Morgenstunden beenden und wieder einrücken. „Danach galt es noch, verbrauchtes Material zu ergänzen“, heißt es. Zu einem weiteren schweren Unfall mit tödlichem Ausgang kam es Samstagfrüh auf der S 4 bei Neudörfl. Ein Lenker aus dem Bezirk Oberpullendorf war mit seinem Wagen in Richtung Wiener Neustadt unterwegs. Gegen 6 Uhr geriet der Fahrer auf der glatten Straße ins Schleudern und krachte in ein entgegenkommendes Auto. Der 56-Jährige verstarb noch am Unfallort. Der Insasse des zweiten Pkw erlitt einen Schock. Die Feuerwehr barg die Unfallwracks.