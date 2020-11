Federer, Söderling und Ferrer

Gegen Nadal und Djokovic in einem Jahr zu gewinnen, galt in jüngerer Vergangenheit als praktisch unmöglich. Dem Maestro höchst persönlich, Roger Federer, war dieses Kunststück zuletzt 2010 gelungen. Ein Jahr davor, 2009, hatte auch Robin Söderling Rafa und Nole besiegt. Und zwei Jahre davor, 2007, war David Ferrer in der gleichen Disziplin erfolgreich gewesen. Und jetzt eben Dominic Thiem. Stark!