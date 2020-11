Im Herzen der slowakischen Hauptstadt war der 42-Jährige aus dem Bezirk Bruck an der Leitha (NÖ) im Februar noch vor dem Ausbruch der Corona-Krise. Gegen 22.30 Uhr habe er bei einem Bankomaten neben einem „Lokal“ in der belebten Michalska-Straße Geld beheben wollen. Dabei sei er von fünf Tätern mit Pfefferspray attackiert, brutal niedergeschlagen und beraubt worden, wie das „Opfer“ - am Kopf und im Gesicht verletzt - zwei Tage später in Neusiedl im Burgenland angezeigt hatte. Ganz so schrecklich, wie der Mann behauptet hatte, dürfte der Abend in Bratislava aber nicht gewesen sein.