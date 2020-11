Eines der ersten Spiele, das für Sonys PlayStation 5 (PS5) angekündigt wurde, war das in frühen Trailern optisch imposante Action-RPG „Godfall“, in dem man in feinster 4K-Grafik in „Diablo“-Manier Monster erschlagen und immer bessere Ausrüstung sammeln sollte. Wenige Tage nach dem Release der neuen Konsole wird klar: Mit „Godfall“ haben sich die Entwickler offenbar übernommen, das Spiel enttäuscht.