Seit einigen Tagen können Gamer auf PC, PlayStation und Xbox in den neuesten Ableger der langlebigen Shooter-Reihe „Call of Duty“ abtauchen. Im jüngsten Teil mit dem sperrigen Titel „Call of Duty: Black Ops Cold War“ ballert man zur Zeit des Kalten Krieges, bei den Spielern kommt das aber nicht besonders gut an. Auf Bewertungs-Seiten hagelt es Kritik.