Ein Beschwerdemail von einem Zürcher

Das gehört dazu. Eine andere Ermahnung erzürnt den SPÖ-Arbeitervertreter dann doch. Nämlich ein Mail von „einem Generaldirektor der Hochfinanz“, wie es Keck am Freitag formulierte. Aus Zürich, Schweiz, kommend und nicht nur an ihn und Sobotka adressiert, sondern auch - unter anderen -an den Generaldirektor und den Aufsichtsratschef der Voestalpine, wo Keck in Linz Betriebsrat ist.