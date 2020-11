Weniger Autos in der Feinstaub-Stadt

Man kann es auch so sehen: In der Feinstaub-Stadt Graz wäre es gut, wenn nicht so viele Menschen mit dem Auto fahren würden - vor allem in die Stadt hinein. 100.000 Menschen pendeln täglich nach Graz - die große Mehrheit mit dem Auto. Damit sich das ändert, muss auch das Öffi-Netz massiv ausbaut werden. Und das ist ja auch so geplant!