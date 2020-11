Salzburger „Sträuße“ sind mit BW Linz in der 2. Fußball-Liga auf der Überholspur: Was Felix Strauß (19) von Fabio Strauß (26) lernte, warum nur ein Name auf der Dress richtig steht. Und warum die Spieler die Klubführung mit weiteren Siegen „unter Druck“ setzen könnten.