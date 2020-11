„Es ist nicht möglich, selbst mit dem Auto zu fahren“

Weil der pensionierte Unternehmer wegen vertraglicher Details seiner Versicherung die Behandlung ausschließlich in Eisenstadt genehmigt bekommt, steht er nun vor dem Finanz-Kollaps. „Nach den vierstündigen Behandlungen zu Mittag und meiner Nachtblindheit ist es nicht möglich, selbst mit dem Auto heimzufahren, weil es schon so bald finster wird“, so der Pensionist.