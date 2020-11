Die Tagesbetreuung in den Schulen kostet 88 Euro im Monat plus Mittagessen. An die 160 Euro werden damit fällig. Im ersten Lockdown wurden diese Gebühren erlassen. Jetzt im zweiten war die Sache in der ersten Woche nicht klar, was zur Verunsicherung der Eltern geführt hatte. Die erlösende Nachricht: Am Montag soll die nötige Verordnung der Bildungsdirektion kommen. „Dann sind nur die Betreuungszeiten zu zahlen, die auch in Anspruch genommen werden“, sagt Stadtvize Bernhard Auinger. „Es ist wichtig, dass die Eltern unterstützt werden, wenn sie Betreuung für die Kinder brauchen. Aber auch wenn sie diese zu Hause lassen und die Schul-Betreuung nicht bezahlen müssen“, ergänzt Landesrätin Maria Hutter.