Die Kontaktnachverfolgung – das Contact Tracing – von Covid-Fällen spielt in der Pandemie-Bekämpfung eine zentrale Rolle. Diese muss schnell gehen, um die Ausbreitung einzudämmen. Unterschiedliche Systeme bei der Daten-Eingabe erschweren aber, wie berichtet, den Prozess. Derzeit gibt es drei Tracing-Tools in Salzburg: „Kribe“ am Land, ein eigenes in der Stadt und ein Dashboard für die Contact Tracer in den Gemeinden. Nach und nach werden diese Systeme zusammengeführt.