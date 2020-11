Studenten zeigen auch ihre sehr soziale Ader

„Wir hoffen trotz Corona-Pandemie im kommenden Frühjahr einen schönen Abschlussball feiern zu können“, erklärt die von Maurach am Achensee stammende 25-Jährige, die im März ihr Studium abschließen wird. Um den Ball zu finanzieren, kam man auf die freizügige und gewagte Idee. „Zusätzlich möchten wir zehn Prozent der Einnahmen an eine Reptilienauffangstation spenden, die auf Ehrenamtliche und Spenden angewiesen ist“, betont die Akademikerin in spe, die sich gut vorstellen könnte, in ihrem Heimatort eine Kleintierchirurgie zu eröffnen.