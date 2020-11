Im Mai des Vorjahres wurde in der Lang+Lang-Zentrale in Leonding der Schauraum im ersten Stock neu gestaltet. Zwei Zimmer, die auch in Hotels sein könnten, finden sich hier - eines trägt die Nummer 101, eines die 102. „Wir haben sie verschiedenen Themen gewidmet, um zu zeigen, was alles möglich ist“, sagt Denise Lang, die seit drei Jahren Geschäftsführerin des Familienbetriebs ist. Ihr Großvater hat als Fotograf den Grundstein vor 71 Jahren gelegt, ihr Vater entwickelte die Firma Richtung Digitaldruck.