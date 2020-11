Obwohl das allgemeine Infektionsgeschehen im Land noch zu hoch ist, wird der rückläufige Trend immer klarer. Erstmalig seit dem Spätsommer ist der Replikationsfaktor im Land wieder auf 1,02 gesunken. „Die Richtung stimmt, aber das Tempo noch nicht“, fasst man die Lage im Stab der Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig zusammen. So sei etwa auch die Clusterbildung zuletzt deutlich gesunken. Der größte neue Cluster dieser Woche kommt indes ausgerechnet aus einem Pflegeheim. In einer privaten Einrichtung in Krems gelten insgesamt 19 Personen als infiziert. Dramatisch bleibt die Lage indes weiter in den Spitälern, wo derzeit mehr als 700 Patienten stationär, 102 davon auf Intensivstationen behandelt werden müssen – Tendenz steigend!